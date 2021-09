13 neue Bundespolizisten

Die für das Ruhrgebiet zuständige Bundespolizeiinspektion Dortmund, hat 13 neue Kollegen begrüßen dürfen.

In einer Feierstunde auf dem Gelände des LWL-Museums der Zeche Zollern in Dortmund, wurden die frisch ernannten Laufbahnabsolventen vor der historischen Kulisse vereidigt. Zudem wurden weitere neue Mitarbeiter, die bislang auf anderen Dienststellen der Bundespolizei tätig waren, begrüßt. In seiner Rede machte Polizeidirektor Sven Srol deutlich, welche Herausforderungen nun auf das neue Personal wartet. Dazu gehören neben den regelmäßig wiederkehrenden Einsatzanlässen aufgrund der Fußballbegegnungen, gerade aber auch das "Alltagsgeschäft" vor allem an den Wochenenden an unseren Großstadtbahnhöfen in der Region.