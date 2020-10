Die Polizei sucht "falsche Paketboten": Ein 86-jähriger Dortmunder ist am Dienstag (13.10.) in seiner Wohnung an der Dellwiger Straße gewaltsam überfallen und verletzt worden. Zwei Täter, die sich als Paketboten ausgaben, sind flüchtig.

Zwei Männer verschafften sich unter dem Vorwand ein Paket abgeben zu wollen gegen 11.10 Uhr Zutritt zur Wohnung. Beim Öffnen der Tür schoben die Täter den Senior unvermittelt zurück, drückten ihn zu Boden und hielten seine Augen zu. Einer der Männer entwendete Bargeld und Schmuck. Die Männer flüchteten und ließen den verletzten Senior zurück. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Seinen Angaben zufolge beschrieb er die Täter als Ausländer. Einer sei etwa 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und trug einen roten Pullover und eine dunkle Hose. Der zweite Verdächtige habe eine dunkle Jacke angehabt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen an der Dellwiger Straße beobachtet haben. Haben auch bei Ihnen Paketboten geklingelt, oder sind Ihnen diese im Bereich Lütgendortmund aufgefallen? Hinweise an Tel. 132-7441.