Nach dem Großbrand am Sonntag in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Dorstfeld geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen der Ermittler in die Millionen.

Gegen 3 Uhr hatten Anwohner Feuerwehr und Polizei alarmiert. Eine Lagerhalle in der Straße Iggelhorst brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr evakuierte 20 Personen aus angrenzenden Wohngebäuden. Alle blieben unverletzt.

Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich im Laufe der Nacht bis in die östlichen Dortmunder Vororte ausdehnte. Ein Polizeihubschrauber wurde für Aufklärungsmaßnahmen aus der Luft angefordert. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalwache unter Tel. 132-7441 zu melden.