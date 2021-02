Nach einem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag in einen Supermarkt in Kirchlinde sucht die Polizei Zeugen.



Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen zwei Männer gegen 3.35 Uhr mit einem Gullydeckel eine Scheibe des Supermarktes an der Frohlinder Straße - nahe der Kirchlinder Straße - ein und gelangten so ins Innere. Im Kassenbereich entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten und flüchteten anschließend aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben machen?



Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Die erste Person ist schlank und trug schwarze Jacke, rote Kapuze, blaue Jeans, dunkle Schuhe, roter Rucksack mit weißer Aufschrift "Wilson" sowie schwarze Handschuhe. Die zweite Person ist ebenfalls schlank und trug schwarze Lederjacke, weiße Sturmhaube, blaue Jeans, helle Handschuhe sowie eine helle Tüte. Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 132-7441.