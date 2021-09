Eine pfiffige Gaststättenbetreiberin hat am Mittwoch maßgeblich zur Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher beigetragen. Ein Ortungssystem sowie ein damit verbundener Piepton auf einem entwendeten Mobiltelefon überführten die Männer.

Bei ihrer Festnahme leistete einer der Tatverdächtigen Widerstand. Polizisten brachten das alkoholisierte Duo in Gewahrsam. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte sich knapp 24 Stunden zuvor an der Martener Straße ein Einbruch in eine Gaststätte ereignet. Aus der Lokalität entwendeten die bis dahin unbekannten Täter nach Angaben der 53-jährigen Inhaberin neben Bargeld ein Mobiltelefon.

Ortungs-App war installiert

Über eine auf dem Smartphone installierte Ortungs-App ortete die Dortmunderin ihr Handy gegen 19.30 Uhr im Bereich des Willy-Brandt-Platzes. Nachdem sich zivile Beamte in Position gebracht hatten, aktivierte die 53-Jährige die Ortungsfunktion. Ein sehr lauter Piepton brachte die Einsatzkräfte letztlich auf die Spur zweier Männer an der Straße Friedhof.

Aggressive Reaktion



Eine Beamtin, die in unmittelbarer Nähe stand, gab sich als Polizistin zu erkennen und wies das Duo an, stehen zu bleiben. Anstatt der Aufforderung jedoch nachzukommen, verhielt sich einer der Tatverdächtigen umgehend aggressiv und ging auf die Beamtin zu. Mit Eingriffstechniken sowie weiteren Unterstützungskräften konnte der Mann zu Boden gebracht und fixiert werden.

Alkoholisiert ins Gewahrsam



Hiergegen sperrte er sich erheblich. Auch den anderen Tatverdächtigen nahmen die Polizisten fest.

In dem mitgeführten Rucksack des 33-Jährigen fanden die zivilen Kräfte das noch immer piepende Handy. Auch für den Besitz eines weiteren Mobiltelefons hatte der Mann keine plausible Erklärung, wodurch die Beamten beide sicherstellten. In der Bauchtasche des 35-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte zudem mutmaßliche Betäubungsmittel. Die Einsatzkräfte brachten das alkoholisierte Duo ins Polizeigewahrsam.