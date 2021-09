Am Freitagnachmittag ist ein junger Mann an einem Waldweg an der Westerfilder Straße beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährige aus Herne gegen 17.50 Uhr auf dem Weg durch ein Waldstück, als ihm zwei Männer entgegenkamen, die ihn nach Drogen fragten. "Nachdem der junge Mann verneinte griffen die Unbekannten den 17-Jährigen an und schlugen auf ihn ein", berichtet die Polizei.

Mobiltelefon gestohlen



Auf dem Boden liegend trat ihm einer der Tatverdächtigen gegen den Brustkorb. Im Anschluss flüchtete das Duo. Zeugenangaben zufolge in Richtung Westerfilder Straße. Beim Aufstehen bemerkte der leicht verletzte 17-Jährige bereits das Fehlen seines Mobiltelefons.

Zeugen gesucht

Die mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, 18 bis 20 Jahre alt und dunkle Haare. Die Seiten waren bei einem der Tatverdächtigen rasiert. Dieser trug eine Jogginghose, eine dunkelblaue Kapuze und war von normaler Statur. Der zweite Tatverdächtige war offenbar etwas kräftiger und bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Kapuze.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 132-7441 zu melden.