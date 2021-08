Ein 40-jähriger Dortmunder zeigte bei einem Polizeieinsatz in Dorstfeld wenig Einsicht. Weil es nicht nur zu permanenten Ruhestörungen kam, sondern auch zu einem Widerstand mit den Beamten, endete die Nacht für ihn in der Wache.



Nach Polizeiangaben meldeten mehrere Bürger in der Nacht zu Samstag eine Ruhestörung aus dem Vereinsheim eines Dorstfelder Fußballvereins. Weil trotz mehrfacher Ermahnungen der Polizisten offenbar keine Besserung eintrat, suchten die Beamten erneut den Sportplatz auf. Im Vereinsheim befanden sich mehrere, augenscheinlich stark alkoholisierte Erwachsene. Insbesondere zeigte sich unter den Anwesenden ein 40-Jähriger nicht nur verbal aggressiv. Er habe die Polizisten beleidigt und mehrfach die gebotene Distanz unterschritten. Bei der anschließenden Personenkontrolle habe er sich losgerissen und die Polizisten gegen das Mobiliar gedrückt. Durch die Auseinandersetzung und Widerstandshandlungen des 40-Jährigen wurden zwei Polizistinnen leicht verletzt. Mehrere Streifenwagen vor Ort beendeten schließlich die "Veranstaltung". Der 40-Jährige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Polizisten fuhren mit ihm in die nächste Wache.