Zwei tote Lämmer und ein verendetes ausgewachsenes Schaf haben Mitglieder der Tierschutzorganisation Arche 90 in einer Mülltonne eines Hofs in Oestrich entdeckt. Die Tierschützer verständigten die Polizei.



Im aktuellen Fall besteht der Verdacht, dass die in der Mülltonne entsorgten Tiere erfroren oder verhungert sind. Die Polizei verständigte das Veterinäramt, das ebenfalls auf dem Hof erschien. Der Halter der Tiere ist der Polizei bereits bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Tierschützer wollten Einstallung erreichen



"Das Grauen ist einfach unvorstellbar", berichtet Arche 90. Die Tiere "wurden weggeworfen wie Müll". Bei Arche 90 hat man nun "die schreckliche Befürchtung", dass es sich um die Tiere handelt, für deren Einstallung die Tierschützer wenige Tage zuvor stark gemacht hatten. Arche-90-Mitglied Gabi Bayer: "Wir wollten die Schafe vor dem Kälte-Tod bewahren. Wer weiß, welches Schicksal sie stattdessen erleiden mussten…"