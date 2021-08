Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr in die Schlossstraße in Bodelschwingh zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort war es zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche gekommen.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich schnell Zutritt zu der verrauchten Wohnung verschaffen und fanden dort den Bewohner mit seinem zweijährigen Sohn vor. Beide hatten die Rauchentwicklung noch nicht bemerkt. Ein Trupp unter Atemschutz rettete die beiden aus der Wohnung. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.