Um kurz vor 8 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstag (25.8.) zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus am Fleckweg in Kley alarmiert. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Ein Bewohner der Erdgeschosswohnung hatte den Alarm eines Rauchwarnmelders im Obergeschoss wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert.

Der Bewohner der Erdgeschosswohnung konnte das Haus vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen.Das Feuer konnte somit zügig gelöscht werden. Abschließend wurden die Wohnungen und der Treppenraum maschinell belüftet. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Einsatzort befanden sich Kräfte der Feuerwachen 8 (Eichlinghofen), 5 (Marten), der Löschzug 18 (Oespel/Kley) der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Dortmund.