Am 1. Februar begann eine neue Wegetappe für die beiden Pastoralverbünde Eving-Brechten und Dortmund Nord-West. Auf dem Weg zu einem vereinigten Pastoralen Raum hat das Erzbistum Paderborn Pfarrer Hubert Werning mit der Leitung beider Pastoralverbünde betraut.



Aus diesem Anlass blickt das Pastoralteam auf den gemeinsamen Weg und wendet sich mit einer Videobotschaft an die Gläubigen in den beiden Stadtbezirken Mengede und Eving. Darin laden die Seelsorger dazu ein, sich gemeinsamauf diesen Weg einzulassen und an der Entwicklung der Gemeinden mitzuarbeiten. Angesichts von Corona müsse man nun schauen, wann der Startschuss für den Austausch über die Ausrichtung der Pastoral stattfinden kann. In einem mehrjährigen Prozess sollen dann Ideen entwickelt und Ziele verabredet werden, die den heutigen Rahmenbedingungen Rechnung tragen und Wege in die Zukunft eröffnen.

Begegnung und Zusammenarbeit



Neben dem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, blicken die Seelsorger auf bereits gelungene Kooperationen in den vergangenen Jahren zurück. So ist besonders das Pastoralteam mit Pfarrer Hubert Werning, Pfarrer Leon Watzek, Pastor Karl Kudla, Gemeindereferentin Claudia Schneider und Gemeindereferent Markus Kohlenberg schon gut miteinaner vertraut und dabei, Aufgaben und Zuständigkeiten abzusprechen. Aber auch auf Ebene der Ehrenamtlichen gab es schon verschiedene Begegnungen. Bindeglieder sind auch die bereits laufende Kooperation im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, sowie die aktuell startende gemeinsame Firmvorbereitung.

Gemeinsame Pfarrnachrichten



Ab der Ausgabe vom 7. Februar erscheinen nun auch die Pfarrnachrichten der beiden Pastoralverbünde Eving-Brechten und Dortmund-Nord-West als gemeinsame Ausgabe.

Im DIN A5-Format erscheinen in der Regel 14-tägig geheftet und gefaltet die aktuellen Nachrichten aus den katholischen Kirchengemeinden in den Stadtbezirken Mengede und Eving. Neben allgemeinen Informationen enthält das Format jeweils eine Rubrik für jede Gemeinde, so dass auch lokale Besonderheiten schnell zu finden sind. Die Gottesdienstübersicht informiert dann zeitlich sortiert über alle Angebote im zukünftigen Pastoralen Raum.

Informationen per Mail



Als Service an Interessierte bieten die Pastoralverbünde zusätzlich einen E-Mail-Versand an. Wer die Pfarrnachrichten in digitaler Form erhalten möchte, wird gebeten eine E-Mail mit dem Betreff: „Pfarrnachrichten Newsletter“ und den eigenen Kontaktdaten an: remigius @nord-westen.de zu senden.