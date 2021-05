Leider gibt es noch immer Personen, die unseren Stadtteil in der Presse schlecht machen indem Sie sich über den hohen Ausländeranteil oder aber auch um unsere Siedlungen wie z. B. den Grollmannsweg negativ äußern. Natürlich ist es nicht mehr so wie in den 90igern. Schuld ist aber die Stadt Dortmund, die unseren Stadtteil als Auffangstation für Flüchtlinge entdeckt hat. Und mit den Flüchtlingen kommen auch zum Teil die Probleme wie Sprache und Kultur. Aber auch die Siedlungen stehen nicht erst seit gestern und auch in allen Stadtteilen (z.B. Brackel, Wickede, Hörde usw.) stehen solche Wohnblöcke, wie sich der Schreiber auszudrücken pflegte. Solche Negativ-Aussagen kommen leider auch von Personen, die selbst in unseren Stadtteilen wohnen und auch z. B. noch das heilige Wort verbreiten. In einer Großstadt gibt es keinen Vorort ohne Probleme. Um solche Probleme zu vermeiden oder einzudämmen sind eigentlich unsere Bezirksvertretungen gefragt. Aber hier passiert ziemlich wenig. Posten sichern und gut ist. Nach meiner Information soll bezüglich des Negativberichtes in einer Zeitung noch etwas kommen. Wir warten mal ab.