Bis zuletzt hatten die Alternativ-Karnevalisten gehofft, ihr aktuelles Programm „How much is the Pott?“ wenigstens im Februar auf die Bühne bringen zu können. Mit der Verschiebung beugen sich die Kabarettisten der aktuellen Lockdown-Verlängerung.



Der Geierabend wird in diesem Jahr sein Programm erst im Sommer im Schalthaus 101 auf Phönix-West in Hörde zeigen können. „So wird aus dem Karneval ein „Keineval““, sagt Steiger Martin Kaysh. „Unser Programm funktioniert auch ohne Schunkeln, Tusch und Konfetti.“ Unbeirrt davon probt das Team weiter.

Veranstalter Horst Hanke-Lindemann hält das für die richtige Entscheidung: „Wir hatten lange versucht, unsere Show hier im Winter zu spielen. Wir haben dafür alles coronagerecht umgekrempelt. Nun ist die Entscheidung für den Sommer gefallen. Das ist aus planerischer Sicht für alle die sinnvollste Lösung.“ Der Geierabend habe „produziert, produziert, produziert“, so Hanke-Lindemann weiter.

Das fertige Programm wurde nur als „Phantompremiere“ ohne Publikum aufgeführt. Steiger Martin Kaysh dazu: „Das ist für unsere Köpfe und Seelen wichtig. Wir haben monatelang daran geschrieben, komponiert und geprobt. Jetzt muss das Programm auf die Bühne. Der Geier muss fliegen.“

Kurze Videoclips online



Das Publikum bleibt in der Zwischenzeit satirisch nicht unversorgt. Als "Überbrückungshilfe" produziert das Team 20 kurze Videoclips mit Highlights aus dem Programm. Diese Form der "Häppchenkomik" geht dann im Februar online an den Start.