Am Samstag, 25. September, ist es wieder soweit. Unter Federführung der Bibliothek Mengede in Kooperation mit dem Stadtbezirksmarketing Mengede und der Buchhandlung am Amtshaus findet zum 14. Mal der Mengeder Büchermarkt statt.



In bewährter Tradition der vorangegangenen Jahre wird der Büchermarkt in der Zeit von 9 bis 14 Uhr im Amtshauspark stattfinden. Selbstverständlich gibt es nicht nur etwas für die Augen. Das Motto Lesen und Lieder wird ebenfalls fortgeführt.

Musikprogramm



Für das musikalische Begleitprogramm sorgt, mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Dortmund, ab 11.30 Uhr das „Daniele Rothenburg Trio“. Die Berlinerin Daniela Rothenburg begann ihre musikalische Laufbahn mit 14 Jahren. Daniela Rothenburg steht für eine ganz eigene Mischung aus Jazz und Entertainment. Beim Mengeder Büchermarkt wird sie gemeinsam mit dem Kontrabassisten Ingo Senst und Marc Brenken am Piano zu hören sein. Höhepunkte in ihrem Programm sind Jazzstandards in deutscher Sprache.

Erlös für AG

Auch für das leibliche Wohl wird wie immer durch Vereine und Organisationen des Stadtbezirks gesorgt. Aber auch bei dieser Veranstaltung hinterlässt Corona seine Spuren: So müssen alle Besucher im Amtshauspark eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Erlös aus den Standgebühren ist in diesem Jahr für die Musical-AG der Albert-Schweizer-Realschule und ihr neues Projekt „Rotkäppchen und die Wolf´s-Gang“ bestimmt.