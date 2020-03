Puppentheater Videos

Liebe Freunde des Dortmunder Puppentheaters ❤

die jetzige Situation ist für Viele nicht leicht und wir alle haben Sorgen in unserem Umfeld

Meine finanzielle Situation ist leider als freischaffender Künstler nicht rosig und es ist eine riesen Herausforderung, dies alles zu Stämmen .

Ich würde euch gerne etwas anbieten .

Ihr könnt mir per Paypal ein kleine Unterstützung zukommen lassen

Und wenn ihr möchtet , schicke ich eine kleine Video Gruß Botschaft an euch Privat .

Per WhatsApp oder Nachricht im Messenger bei Facebook .

Dazu benötige ich den Namen eures Kindes ( Kinder ) und welche Puppen euch Hallo sagen sollen

Kasperle , Ulle Ulle , Bockwurst käsewurst , Baby Drache Toni , Hase Max

Ihr könnt mir Direkt schreiben

WhatsApp 017688222728

Oder Facebook an

Maik Graf von Leonstein

(Geld an Freunde und Bekannte senden)

Paypal :

PayPal.Me/dopuppentheater

dortmunder-puppentheater@web.de

Ich danke euch für eure Unterstützung und bitte euch diesen Beitrag zu teilen

Euer Maik