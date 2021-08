Kein Marktplatz-Open-Air am vergangenen Wochenende in Westerfilde: Wegen der schlechten Wetter-Prognose haben die Veranstalter die Freiluft-Veranstaltung mit Kindertheater, Musik und Kino verlegt. Ein Nachhol-Termin steht schon fest: Jetzt soll das Fest am Freitag, 10. September, und Samstag, 11. September, steigen.



Die Veranstalter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber Regenwetter und Open-Air passen einfach nicht zusammen. Das vielseitige Programm bietet zwei Tage lang Kindertheater, Konzerte und Open-Air-Kino. Es gibt für Jung und Alt allerhand zu erleben.



Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme an allen Veranstaltungspunkten ist kostenlos. Es gibt noch freie Plätze, deshalb am besten jetzt anmelden und einen Platz für das Kulturprogramm auf dem Marktplatz sichern.