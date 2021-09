Der Termin für die 15.1 Auflage der "Kunst in der Kaue" steht. Der Kunst und Kunsthandwerkermarkt im Bildungszentrum Hansemann in Mengede wird am 4. und 5. Dezember stattfinden.



Nachdem das Stadtbezirksmarketing die Veranstaltung Corona-bedingt absagen musste, will man in diesem Jahr wieder an zwei Tagen den interessierten Künstlern die Möglichkeit zu bieten, sich und ihre Werke zu präsentieren. Kunst in der Kaue findet statt in der ehemaligen Kaue der Zeche Hansemann in Mengede. Die Halle ist ein gemeinsames Dach unter dem die Künstler Raum finden. Die Ausstellung wendet sich an alle, die sich über die Originalität und Aktualität des Kunstschaffens in der Region informieren möchten.

Aussteller gesucht



Aktuell werden noch Aussteller gesucht. Auch Jugendliche und ausländische Künstler sind eingeladen, ihre Werke zu präsentieren. Anmeldungen für einen Ausstellungsstand findet man im Internet unter www.kunst-in-der-kaue.de oder bei Gisela Lazecky (0231/332209 oder gisela.lazecky@gmx.de).