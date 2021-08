Unter dem Titel "Die Rückkehr der Wölfe" lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Samstag (4.9.) um 18 Uhr in sein Dortmunder Industriemuseum Zeche Zollern ein. Nach der Vorführung des gleichnamigen Dokumentarfilms findet ein Gespräch mit dem Schweizer Filmemacher Thomas Horat und Ralf Hentschel, Präsident des Freundeskreises freilebender Wölfe, statt.



Der Wolf polarisiert und fasziniert: 150 Jahre nachdem er in Mitteleuropa ausgerottet wurde, erobert er sich unaufhaltsam seinen Platz zurück und spaltet die Meinungen. Ausgehend von der Rückkehr der Wölfe in die Schweiz begeben sich die ZuschauerInnen des Dokumentarfilms auf Spurensuche nach Österreich, in die Lausitz, nach Polen, Bulgarien sowie Minnesota, wo freilebende Wolfsrudel keine Seltenheit sind. Im Mittelpunkt steht an diesem Abend die Frage danach, ob der Wolf für den Menschen eine Gefahr darstellt und wie ein Zusammenleben gestaltet werden kann.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an zeche-zollern@lwl.org oder unter Tel. 0231 6961-211. Der Eintritt ist frei. Am Abend muss ein 3G-Nachweis (genesen, geimpft oder getestet) vorgelegt werden.