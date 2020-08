Was wollen die SPDler aus Brackel wirklich?

Wie sieht die Zukunftsausrichtung der Dortmunder SPD aus?

Mit Argumenten aus der geistig politischen Steinzeit kann man die Zukunft der Stadt nicht gestalten!

Wer die Stadt auf "Weltstadt-Niveau" heben will, muss auch die verkehrstechnisch hervorragend aufgestellt sein!

Die Haltung der Genossen in Dortmund bewegen sich zwischen Weltniveau-Anspruch und Kleingartenverein-Niveau!

Was wollen die Genossen aus Brackel, einen Flughafen auf McDonald - Niveau?

Haben wir nicht in Dortmund schon einen Bahnhof mit Pommesbude!

Wer die Zukunft der Stadt positiv gestalten will, muss auch den Flughafen/Flugverkehr mit in die Zukunftsgestaltung einbauen!

London, Barcelona, Athen oder Moskau nur über Düsseldorf, dürfte doch ein Imageverlust sein!

Nun welcher SPD soll man glauben, denen mit ihrem Wahlprogramm oder denen, die eine grüne Oase bevorzugen!

Was ist nun die Ware SPD in Dortmund!