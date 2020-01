Gekränkte Eitelkeiten! Gags am laufenden Band! Eine Posse!

Als Leser der Geschichte fällt mir sofort das könig-bayrische Amtsgericht ein!

Oder ein Schwank aus einem bayrischen Volkstheater!

Eigentlich wäre das eine Geschichte für Extra 3 - Titel "Aufstand der Gartenzwerge"!

Auch eine Tatort-Folge " Der Staatsanwalt hat das Wort"!

Oder doch nur ein Ränkespielchen auf einem Bolzplatz!

Es ist eine Geschichte aus dem kleinbürgerlichem Milieu! Niveau - Tratsch im Treppenhaus!

Dem Leser wird beim Frühstück eine nette Unterhaltung geboten!

Weiter erinnert diese Geschichte an die seichten Filme der 50er Jahre!

An die Akteure der Schmonzette sei der Hinweis gestattet, es gibt doch andere sinnvolle Freizeitgestaltungen! Z.B.: Züchtung von Bonsai Bäumchen!

Ob es nun der dritte oder vierte Akt dieser Burleske ist, kann ich als Leser nicht beantworten! Aber eine Fortsetzung wird folgen, da bin ich mir sicher!

Halten wir uns an den US-Schriftsteller Norman Mailer: Das Ganze ist einfach nur eine schweine-nervige Angelegenheit!

Dem kann man nur zustimmen!