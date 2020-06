Der Autokino Parteitag der Dortmunder Sozialdemokraten wird die Wahlniederlage im September nicht verhindern !

Es klafft die große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit!

Welche Wirklichkeit wollen diese Sozialdemokraten dem Bürger verkaufen?

Marode Schulen, defekte Straßen, Subventionierung von Leuchtturmprojekten, wie dem Fußball Museum und U-Turm!

An der Superverschuldung der Stadt ist das Land, der Bund schuld?

An der Armut in der Stadt sind der Bund, das Land schuld?

Wo sind sie nun die Ideen die Coronakrise zu überwinden?

Wie will man dem Bürger die verlorenen Kontrollen über die städtischen Tochtergesellschaften erklären? Stichwort: Herr Pehlke und der Dortmunder Flughafen!

Welche konkreten Vorschläge können diese Sozialdemokraten dem Bürger anbieten, damit seine Lage verbessert wird?

Der Wahlabend am 13.9. wird den Genossen bewusst machen, dass ihre Zeit in Dortmund der Vergangenheit angehört !

Man muss/sollte jetzt fragen, wer an dieser Tragödie schuld ist!

Wer sind die politischen Totengräber dieser Dortmunder SPD?

Ein Großteil am Niedergang der Partei trägt seit Jahren die SPD – Rathaus - Fraktion !

Das Dortmund zu den Armutshochburgen in der Bundesrepublik gezählt wird, sollte nicht vergessen werden!

Die Rauschgift-Problematik in Dortmund waren schon Thema in überregionalen Zeitungen!

Welche Gründe gibt es nun bei der kommenden Komm. Wahl SPD zu wählen?

Weil die Tafel Nahrungsmittel an bedürftige verteilt?

Weil private Organisationen Obdachlosen Hilfe anbieten?

Wegen der Aussage der Genossen aus der Rathaus-Fraktion:“ Wir haben kein Ausgabenproblem nur ein Einnahmeproblem!“

Der Song „In the Ghetto“ trifft auf einige Stadtbezirke in Dortmund durchaus zu!

Sollte der Spruch aus der Ratsfraktion doch stimmen: Unsere Wähler sind Bildzeitungsleser! - Geht es noch peinlicher!

Diese Dortmunder SPD braucht inhaltlich personell eine komplette Runderneuerung !