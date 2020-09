Wenn eine Partei ¼ seiner Mandatsträger der Ratsfraktion verliert, müssen dann nicht der UB-Vorstand zurücktreten. Auch die NRW SPD muss sich fragen lassen, ob dieses Desaster nicht vorhersehbar war. Wo war die Präsenz der vier Dortmunder Landtagsabgeordneten im Wahlkampf?

Wie steht es um die Mitschuld der Herren Schilff und Sierau?

Und was ist bitte im Stadtbezirk Innenstadt – Nord los, dass Frau Jörder, Bürgermeisterin der Stadt , gegen ihrer grüne Gegenkandidatin verloren hat?

Es soll schon länger in dem Stadtbezirk Nord gebrodelt haben. Einige Genossen sollen Rücktrittsforderung an den Stadtbezirksvorstand und eine Mitglieder der BV gestellt haben.

Es ist ein fatales Ergebnis für die SPD, nicht nur im Stadtbezirk Nord sondern auch auf Ratsebene!

Von den „Elitegenossen“ hört man dazu nichts.

Die Partei braucht endlich einen inhaltlichen und personellen Neuanfang!

Und Frau Lüders wird sagen: Ja, wir werden das Ergebnis einer schonungslosen Analyse unterziehen!

Die Aussagen von Herr Westphal am Wahlabend sprechen Bände:“ Wir haben nicht verloren. Wir sind wieder die stärkste Kraft im Rat und ich gehe als die Nr. 1 in die Stichwahl! Es besteht also kein Grund zur Trauer!“