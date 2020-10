Viel Lärm um Nichts!

Am 14.11. findet der SPD-Landesparteitag statt! Kämpft die Chefin der Dortmunder SPD um ihr politisches Überleben auf Landesebene?!

Wer ist bei den Dortmunder Genossen für die Wahlniederlage verantwortlich? Ein Eigentor der SPD-Spitzengenossin!

Was steht in dieser Broschüre nun wirklich Neues? - Nichts! Die Rathaus CDU verfolgt seit Jahren eine hausbackende Kommunalpolitik! Diese Rathaus- CDU war immer ein treuer Diener der SPD im Rat!

Warum jetzt diese Aufgeregtheit?

Hat die Obergenossin ein Problem mit den Grundrechenarten! Die SPD verliert 14.000 Stimmen bei der Wahl. Die CDU verliert nur 7.000 Stimmen!

Von welcher „Rolle rückwärts“ spricht nun die Obergenossin? Man möchte schon als Bürger gerne wissen was für die Sozialdemokratie verlässliche Politik ist.

Ist diese Attacke der Genossin den internen Machtkämpfen der NRW SPD geschuldet?

Was wird aus der weiteren Laufbahn der SPD-Spitzengenossin aus Dortmund, wenn Herr Kutschaty Herrn Hartmann ablöst?

Alles nur Theater Donner?! Warum macht die Spitzengenossin der SPD ein Fass auf, das nur die Größe einer kleinen Milchdose hat?!

Eine Ablenkung, das Verdrängen der eigenen Fehler, was zu einer politischen Posse führt!

So dürfte es sein!

Was will die Spitzengenossin ihren politischen Freunden in Düsseldorf signalisieren? Von den Dortmunder Genossen lernen, bedeutet SIEGEN lernen!?

Was aber diese CDU-Broschüre sichtbar macht, sind die tiefgreifenden inhaltlichen Probleme der Dortmunder CDU! Eine Partei, eine Fraktion kann man nicht wie ein mittelständiges Unternehmen führen!

Mit einer Attacke auf die Dortmunder CDU sich bei den NRW Genossen zu empfehlen, für eine Weiterbeschäftigung auf Landesebene nach dem 14.November greift zu kurz!

Beide ehemaligen Volksparteien in dieser Stadt sollten personell und inhaltlich einen Neuanfang in Angriff zu nehmen.

Was die CDU dem Bürger anbietet, ist Ideenlosigkeit für die Zukunft!

Und die SPD reagiert darauf nur mit Angstbeißen!