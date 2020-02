Operation Machtwechsel - Schmerzensweg zur Macht!

Gefangen in der Vergangenheit - die Getriebene !

Warum kann Grün in Dortmund nicht gewinnen?

Weil Grün nicht erklären kann, ob ihre Klimapolitik, ihre Vorstellungen zum Klimawandel, Arbeitsplätze sichern oder ob es zu einem Arbeitsplatzverlust führt!

Bitte welcher Grüner kann mir die Frage beantworten: Welchen Nutzen von einer grünen Klimapolitik hat ein Mitarbeiter in der Logistik Branche?

Oder eine Fleischerei – Fachverkäuferin? Oder ein Hartz IV – Empfänger?

Wer grün wählt, verzichtet langfristig auf Lebensqualität!

Ist es Ziel der Grünen, das Menschen in der Republik Birkenstock Sandalen tragen?

Wie konkret sollen die Schritte sein, eine Industriegesellschaft, eine Exportnation

in ein grünes Paradies umzubauen?

Wie definiert Grün die Sozialpolitik, die Rentenpolitik?

Eine Ideologie, die auf Verbote auf Erziehung der Massen setzt, ist bisher immer gescheitert!

Achtung - Steuern müssen erst in der freien Wirtschaft verdient werden !

Welcher Arbeitnehmer kann sich mit einem Durchschnittsgehalt von 2.500 Euro brutto, den Einkauf in einem Bioladen leisten? Oder ein Rentner, eine Rentnerin?

Will Grün nun eine Gesellschaft, die in ein Korsett von Verboten eingezwängt wird !

Danke schön, ich möchte zum Frühstück keinen Hirsebrei, keinen Blümchen Kaffee, auch keine Tofu Wurst !

Wo soll diese Umerziehung enden?

Wer ein selbstbestimmtes Leben führen will, kann nicht grün wählen.!

Politiker sind keine Erziehungsberechtigten für den Bürger !

Warum verfängt diese Utopie beim Bürger?

Weil diese Utopie bisher nicht in der Realität getestet wurde !

Ich möchte nicht das diese Utopie in diesem Lande, in dieser Republik getestet wird

Begrenzung von Flugreisen, war schon einmal ein Thema von den selbsternannten Glücksbringern !

Aus der „Blut und Tränen“ Rede von Winston Churchill von 1940, ein Zitat:

„Selbstbestimmung ist Freiheit, wir brauchen Niemanden, der uns sagt wie zur leben haben, wie wir glücklich sein sollen!“

Ich möchte meine Freiheit an die selbsternannten Heilsbringer nicht abtreten, nicht verlieren!