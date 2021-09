Der Förderverein der Heinrich-Böll-Gesamtschule Lütgendortmund hat beim Projekt Juniorwahl eine Demokratie-Aktie im Wert von 250 € erworben und ermöglicht damit der HBG die Teilnahme an den Juniorwahlen zur Bundestagswahl.



„Die Fachschaft Gesellschaftswissenschaften ist mit ihrem Anliegen, eine Demokratie-Aktie zu erwerben, auf uns zugekommen. Da wir als Förderverein die Unterstützung politischer Bildung an der HBG für eine sehr sinnvolles und unterstützenswertes Anliegen halten, sind wir dieser Bitte sehr gerne nachgekommen“, führt der Vorsitzende des Fördervereins Torsten Mieder die Motive für den Erwerb der Demokratie-Aktie aus. Dieser war nötig geworden, weil die kostenlos zur Verfügung gestellten Plätze zur Teilnahme an den Juniorwahlen schnell belegt waren. Insgesamt nehmen über 4.262 Schulen in Deutschland an dem Projekt teil.

Meinungsbildung fördern

Als einer der Mitinitiatoren der Fachschaft Gesellschaftswissenschaften freut sich Patrick Klink über die Unterstützung des Fördervereins und erläutert die Möglichkeiten, die das Projekt bietet. „Die Schüler der HBG können sich im Rahmen des Projektes umfangreiches Wissen zum politischen System der BRD aneignen, ihre Fähigkeiten zur eigenständigen Meinungs- und Entscheidungsfindung ausbilden und demokratische Teilhabe unmittelbar erleben.“

Schulleiter Tobias Schnitker freut sich ebenfalls über das Projekt an der HBG. „Die Vermittlung von politischer Bildung ist eine wichtige Aufgabe von Schule und wir wollen als HBG dabei mitwirken, dass sich die Schülerinnen und Schüler unserer Schule zu eigenständig denkenden und handelnden Menschen in unserer Gesellschaft entwickeln. Das Projekt Juniorwahl bietet dafür eine hervorragende Möglichkeit.“