Die Dortmunder CDU eine Schlangengrube !

Am Beispiel Sauer zeigt sich, dass diese Dortmunder CDU seit Jahrzehnten als politischer Kleingarten Verein agiert und geführt wird !

Für welche politischen Inhalte steht die Partei in der Kommunalpolitik?

In der Sache Sauer kann man anmerken, muss man anmerken; die Gruppierungen, innerhalb der Ratsfraktion als auch innerhalb der Partei geben ein Bild ab, was dem Bürger offenbart - diese Partei ist eine Vereinigung von Gruppen – Interessen ohne ein gemeinsames Ziel für die Bürger der Stadt, für die Zukunft der Stadt!

Das Ziel der Gruppen: zuerst der persönliche Vorteil, dann die Partei, dann der Bürger dieser Stadt!

Dass der CDU-Kreisvorstand die Partei/ die Ratsfraktion nicht im Griff hat, dürfte bei dieser Personalie absolut für jeden Bürger dieser Stadt sichtbar geworden sein !

Die CDU in Dortmund ist weder inhaltlich noch personell ein Zukunftsentwurf für diese Stadt!

Wo bleibt bei dieser Partei in dieser Stadt das christliche Menschenbild?

Die Erkenntnis kann nur sein: " "Ein politisches Eigentor was die Siegeschancen bei der kommenden Komm. Wahl nicht erhöht!“