Kann die SPD den Wahlkreis 142 bei der Bundestagswahl halten?

Es gibt besorgte Stimmen in der Partei, die glauben der Wahlkreis könnte verloren gehen!

Die Alarmglocken geben ein schrilles Signal! Die Genossen im Wahlkreis 142 rätseln wie viele Stimmen der Ex-Genosse bekommen könnte.

Dazu kommt noch die Partei, die vor Kraft kaum laufen kann – die Grünen - , auch sie sind im Rennen.

Was bleibt dann noch für den Kandidaten der Sozis übrig?

Interne Stimmen in der SPD glauben, mit der Rückgewinnung ehemaliger Stammwähler wäre es möglich. Nur wie viele Stammwählermüssten zurück gewonnen werden? Wie kann dieses Kunststück gelingen?

Der Verlust von Direktmandaten der SPD im Reviere, wird dann zu einer hohen Hypothek für die kommende Landtagswahl! Sollten Direktmandate im Revier verloren gehen, ist auch die Landtagswahl in Gefahr!

Mit einem Wahlprogramm ala Warenhaushaus-Katalog, wie bei der Komm. Wahl, dürfte es nicht klappen.

Eine Meinung aus den Gliederungen der SPD: Es bestehe die Chance in den Wahlkreisen 142 und 143 110.000 Zweitstimmen zu gewinnen. Nur wie wird nicht gesagt.

Mit welchen Themen können die Sozis ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen? Vielleicht mit Politik-Prominenz aus Berlin, z.B.: Hubertus Heil!

Der Oppositionsführer im NRW-Landtag dagegen ist keine Lichtgestalt für den Bundestagswahlkampf.

Welche politischen Schwergewichte könnte den Dortmundern Bürger im Wahlkampf angeboten werden?

Die Partei und der Unterbezirksvorstand haben es versäumt die Wahlniederlagen der letzten Jahre aufzuarbeiten und die entsprechenden Rückschlüssel daraus zu ziehen.

Die Mehrheit der Partei ist demotiviert. Der Wahlkreis 142 steht für die Genossen auf der Kippe, außer man kann Wählerstimmen von Schwarz und Grün abziehen.