Freiheitsrechte sind keine Einbahnstraße!

Der Rechtsstaat ist gefordert! Keine rechtsfreien Räume!

Die Ausübung von (körperlicher) Gewalt ist kein Freiheitsrecht!

Straftaten bleiben Straftaten!

Welchen geistigen politischen Stellenwert hat die Demokratie bei den Querdenkern? Querdenkern – Die fünfte Kolonne der AFD!

Wann zeigen die demokratischen Parteien in der Stadt zum Thema, Flagge?

Querdenkern/ Verschwörungstheoretiker sind die Politischen Geisterjäger der Gegenwart!

Politische Geisterjäger können für die Demokratie zur Gefahr werden!

Querdenker - Geisterjäger plus AFD, ein Cocktail, der starke Nebenwirkungen entfalten kann!

Was anzumerken bleibt: Die rote Linie Toleranz wurde doch deutlich überschritten!

Mord ist und bleibt ein Kapitalverbrecher!

Der französische Satiriker Brünell, Christof ist der Auffassung: Wer die Demokratie anzünden will, ist ein Brandstifter. Brandstifter gehören ins Gefängnis!

Wie viele Mitarbeiter von Lebensmittelgeschäften wurden schon von Maskenverweigerern angegriffen und verletzt?