Der Ausbau des Fußweges entlang des renaturierten Roßbachs zwischen Braunsbergweg und Roßbachstraße in Huckarde schreitet voran. Vor fast einem Jahr hatte die CDU Huckarde in der Bezirksvertretung Huckarde die Verwaltung in einem Antrag aufgefordert, eine optimale Anbindung des Weges an das Einkaufszentrum am Edeka zu erschließen.

Da das Tor zum Schulhof der Roßbach-Grundschule dauerhaft verschlossen ist, müssen fußläufige und fahrradfahrende Anwohner aus der Insterburg-Siedlung große Umwege in Kauf nehmen, um den Einkauf zu bewältigen. Dieses Hindernis sollte durch einen Geh- und Radweg entlang des renaturierten Roßbachs kompensiert werden, der einen direkten Zugang zum Edeka-Markt ermöglichen soll.

Dieser Umstand stellt insbesondere für ältere und bewegungseingeschränkte Kunden eine deutliche Verbesserung und Erleichterung dar.

CDU-Ratsmitglied Uwe Wallrabe weist darauf hin, dass durch diese Verbindung gerade für Anwohner der südwestlich gelegenen Insterburg-Siedlung, die für viele Hunderte von Bewohnern eine Heimat bildet, der direkte Zugang ins Dorf weiterhin erschlossen bleibt. So spart man sich lange Umwege oder die Fahrt mit dem Auto zum Einkaufszentrum.