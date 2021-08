Scharmützel – Sturm im Wasserglas!

Wo bleiben die Inhalte?

Welche Positionen vertreten die Kandidaten? Wie geht es weiter mit/nach Corona? Verkehrswende – Finanzierung? Armutsrate, das sind die Probleme der Zukunft.

An dieser Stelle zitiere ich Marcuse: „Wenn Demokraten Faschisten als Kronzeugen anführen, ist Vorsicht geboten!“

Ein Grund zur Sorge ist, dass die AFD bei der Europawahl 22.000 Stimmen bekommen hat! Warum haben die Rechten diesen Zulauf? Die demokratischen Kandidaten für den Bundestag sollten dem Bürger erklären, welche Strategien sie gegen Rechts haben!

Warum wählen Geringverdiener und Hartz IV-Empfänger die AFD, eine Partei ohne demokratischen Wurzeln!

Aus der Geschichte nichts gelernt!!

Ist die Auseinandersetzung nicht skurril? Wahlkampf bedeutet Ideen-Wettbewerb! Welche Konzepte haben Parteien und Kandidaten?

Sollte die AFD bei der Bundestagswahl das Europawahl-Ergebnis erreichen, sollten die demokratischen Parteien in der Stadt in Klausur gehen!

Habermas und Arno sind der Auffassung: „ Der Aufstieg der politischen Rechten in einer Demokratie ist der Ausdruck einer Perspektivlosigkeit des unteren Drittels der Gesellschaft!“

Der französische Sozialist Rocard formulierte es wie folgt: Ideale und Ideen müssen beweisen, das sie dem Volk Wohlstand bringen!