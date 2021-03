Wenn nicht jetzt, wann dann?!

Der Bürger ist es leid das Versagen der politischen Klasse in der Pandemie-Bekämpfung weiter zu tolerieren!

Was spricht den nun effektiv gegen einen Urlaubsreise?

Der Bundestagswahlkampf ist noch nicht eröffnet! - Oder doch?

„ Landtagswahlen sind am 14. März 2021.

Pandemie-Bekämpfung unter parteipolitischen Gesichtspunkten!

Die Konzepte zur Gesundheitssicherung sind vorhanden. Die einzige Partei, die von der Pandemie profitiert, ist die Partei ohne demokratischen Markenkern.

Seit einem Jahr werden dem mündigen Bürger Einschränkungen auferlegt. Das Ergebnis der Bekämpfung ist bescheiden! Die Organisationsformen zur Bekämpfung, sind Stückwerke!

Warum soll sich der Bürger weiter einem Diktat unterwerfen, dass Elemente eines Glückspieles aufweist?

Diese Pandemie zeigt deutlich, dass die Sicherheitssysteme im Gesundheitswesen, für eine Export-Nation, unzureichend vorhanden sind!

Wegen Mängel im System und Versagen der Entscheidungsträger zahlt der Bürger den Preis! WARUM?

Der Bürger hat erkannt, Schattenboxer sind keine Pandemie-Bekämpfung, sondern Papiertiger mit dem Niveau „ Was schert mich mein Geschwätz von gestern!“

Der Bürger hat Anspruch auf Urlaub – von der Pandemie!

Was der Bürger vorfindet – zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen Welten!

Was aus dieser Republik geworden ist, lässt sich folgend formulieren: Bürokratie – Weltmeister, Versprechen-Künstler, schwache Entscheidungsträger, perspektivlose Entscheidungsträger.

Das Bedrohungs-Szenario , was seit einem Jahr, den Bürgern angeboten wird, ist nur bei Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik zu verwenden, anzuwenden.

Nach Carl Jaspers: „ Die Gesellschaft erwartet Führung auf der Grundlage von Wissen, nicht auf der Grundlage von Hoffnung und Glauben!“

Am Freitag 5.03.2021 lag der Grenzwert bei 12,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Ingolstadt! Warum macht der Oberbürgermeister von Ingolstadt, ein Genosse, einen besseren Job als seine Kollegen in Dortmund?!

Wo ist das Schnelltest-Zentrum in Dortmund?