Es gibt einige Bürger im Stadtbezirk, die das Wahlergebnis für den sozialdemokratischen Kandidaten, für das Bezirksbürgermeisteramt hinterfragen:

Der Sozialdemokrat für das Amt bekommt 13 Stimmen von 19 Stimmen. Die Kandidatin der Grünen 6 Stimmen.

Ist der Sozialdemokrat mit der Stimme des AfD-Vertreters in der BV zum Bezirksbürgermeister gewählt worden? Es ist schwer vorstellbar, dass das AfD – Mitglied in der BV die Grüne -Kandidatin gewählt hat!

Was kann man in Zukunft von der „Westentaschen GroKo“ im Stadtbezirk erwarten?

Wahrscheinlich nur das Abnicken von Verwaltungsvorlagen!

Wann und wo hat die GroKo Rot/ Schwarz im Stadtbezirk Lü/Ma ein Problem für den Bürger gelöst?

Die Bürgerfragestunde wurde in der Vergangenheit, vom amtierenden Bürgermeister als Lehrstunde des Oberlehrer für den Bürger umgedeutet.

Besserung kann man wohl kaum erwarten!

Kann /darf man die Personen, die sich in der GroKo zusammengefunden haben, als politische Selbsthilfe-Gruppe bezeichnen? Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den Beteiligten weit auseinander.

Dass diese GroKo, so wohl auf städtischer Ebene als auch auf Stadtteilebene, das politische Handwerkszeug nur eingeschränkt beherrschen, zeigt sich an der Vielfältigkeit der Probleme!

Kann man mit diesem Personal jetzt die Zukunft des Stadtbezirkes, der Stadt gestalten?

Mein Tipp für die Zukunft:

Der amtierende Bezirksbürgermeister wird die laufende Amtszeit nicht ausfüllen können!