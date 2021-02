Austeilen ist leichter als Einstecken.

Wem es in der Küche zu heiß ist, sollte sie nicht betreten.

Die Mimosenhaftigkeit der SPD, spiegelt ihren Politik-Stil wieder.

Wer sozialdemokratische Mandatsträger kritisiert, bekommt den geballten Zorn der Besserwisser zu spüren.

Die Argumentationskette der Sozis in der Sache ist nicht schlüssig!

Wollen die Sozis einem Lebensmittelunternehmen zwingen gleichzeitig als Wohnungsvermittler auftreten zu müssen?

Wir, die Sozis wissen alles besser, ihr Bürger und hier tätigen Unternehmer müsst von uns lernen und an die Hand genommen, auf dem Weg durchs Leben!

Wollen also die Sozis Unternehmern/Unternehmen vorschreiben wie ihre Investitionen/-Ziele aussehen sollen/müssen? - Denn die Partei hat immer Recht!

Ist die Sozialdemokratie bei der letzten Komm. Wahl im Herbst 2020 im Stadtbezirk nicht schon vom Wähler abgestraft worden?!

Halten wir uns an Fakten:

Wie viele Sozialbauwohnungen wurden in der Regentschaft von Herrn Sierau errichtet? Wie viele im Stadtbezirk Lütgendortmund-Marten?

Stellen wir fest:

Investitionen, die Verluste einfahren sind nicht sinnvoll. Mit Verlusten kann man keine Gehälter bezahlen!

Dass die Einschränkungen, Auflagen im Wohnungsbau, zu einem großen Investitions-Stau geführt hat, hat sich bis zur SPD noch nicht herumgesprochen!

Wer der freien Marktwirtschaft Fesseln anlegt, wird langfristig, auf dem Niveau der Mangelverwaltung wiederfinden!

Die Besserwisser – Mandatsträger in der SPD sollten sich fragen, warum wurden Wahlen, auf allen Ebenen, von der Komm. Wahl über Landtagswahl bis zur Bundestagswahl verloren!

Die Sozis müssen die Frage beantworten: Was ist wichtiger, sozialer Wohnungsbau oder Leuchtturmprojekte, mit jährlichen Folgekosten, die den Haushalt belasten?

Mit der Politik der beleidigten Leberwurst, wird man keine Wählerstimmen gewinnen!

Wer das Rathaus sanieren kann, sollte doch in der Lage sein, in der gleichen Finanzhöhe, dem Bürger einen Wohnraum anbieten zu können, der dem heutigen Standards entspricht!

Bei der Dortmunder SPD fehlt eine schlüssige Zielsetzung wie sozialer Wohnungsbau langfristig

aussehen soll – Finanzierung eingeschlossen!

Wann zeigen die Grünen in der Stadt Flagge in der Sache „sozialer Wohnungsbau“???