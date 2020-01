Unter dem Motto „Seniorenbüro vor Ort“ finden auch zum Jahresbeginn 2020 die Außensprechstunden des Seniorenbüros Mengede im Stadtteil Nette statt.

Am Montag, 13.01. und am Montag, 20.01.2020, jeweils von 14.00-16.00 Uhr im Kath. Gemeindehaus Nette, Friedrich- Naumann-Str. 9, 44359 Dortmund steht Diakon Thomas Brandt in dieser Zeit Senioren und deren Angehörige mit den Schwerpunkten:

Beratung und Formularhilfen in Fragen

·der Kranken-

·und Pflegeversicherung

·des Wohnens im Alter

·des Schwerbehindertenausweises

·der Freizeitgestaltung

·der Angebote für pflegende/sorgende Angehörige

zur Verfügung.

Das Gemeindehaus ist barrierefrei erreichbar.

Das Beratungsangebot ist kostenfrei und selbstverständlich vertraulich.