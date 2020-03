Die Ausbreitung des Coronavirus gewinnt an Tempo. Am Dienstag (17.3.) sind 25 positive Testergebnisse dazu gekommen, berichtet die Stadt. "Die Infektionsketten lassen sich in allen Fällen nachvollziehen. Die Kontaktpersonen werden zurzeit noch ermittelt."

Somit liegen insgesamt 62 positive Tests vor. Das Gesundheitsamt habe am Dienstag 91 Abstriche durchgeführt. Mit den Ergebnissen ist in den nächsten ein bis zwei Tagen zu rechnen.

Oberste Ziele des städtischen Handelns bleibe die Unterbrechung von Infektionsketten sowie die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Deshalb bleiben nun auch die Jugendfreizeitstätten geschlossen.