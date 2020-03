Das Coronavirus breitet sich weiter aus: Am heutigen Donnerstag (12.3.) sind zwei positive Testergebnisse dazu gekommen, berichtet die Stadt.

Die Betroffenen waren laut der Pressemitteilung in Österreich im Urlaub und weisen nur leichte Symptome auf. Die Kontaktpersonen werden zurzeit noch ermittelt. Das Gesundheitsamt hat häusliche Quarantäne für 14 Tage angeordnet.

"Somit liegen insgesamt 14 positive Tests vor. 44 Testergebnisse des gestrigen Tages waren negativ, zwei stehen noch aus.", bilanziert die Stadt.

Die seit Montag, 2. März, geöffnete Stelle zur „Corona-Testung" im Gesundheitsamt sei ausgelastet. Am Donnerstag (12.3.) wurden dort 68 Tests durchgeführt. Am Vormittag waren es 18 Abstriche. Am Nachmittag kamen weitere 50 Abstriche hinzu. Diese Testergebnisse werden voraussichtlich am Freitag (13.3.) Nachmittag vorliegen.

Für Fragen und Informationen sowie eine eventuelle Anmeldung zur Testung ist die „Corona-Hotline" der Stadt Dortmund unter Telefon 50-13150 von montags bis freitags 7 bis 18 Uhr erreichbar.