Senior*innen ab 70 plus auf der Suche nach Kontakten und interessanten, selbstbestimmten Freizeitangeboten sind auch 2020 wieder an jedem 1. Montag im Monat herzlich ins offene Senioren-Cafe Hand in Hand eingeladen.

Beim ersten Treffen im Kath. Gemeindehaus St. Josef in Nette, Friedrich-Naumann-Str. 9 am Montag, 06. Januar 2020 von 14.30 -16.30 Uhr wird es auf Wunsch der Besucher*innen bei Kaffee, Tee und Gebäck ausreichend Zeit geben, sich über das vergangene Weihnachtsfest und den Jahreswechsel auszutauschen.

Anschließend bieten Pfarrerin Renate Jäckel von der Ev. Noah Kirchengemeinde und Diakon Thomas Brandt (Seniorenbüro Mengede) eine kleine Sitzgymnastik an, bevor es wieder Gelegenheit zum Kartenspiel oder anderen Gesellschaftsspielen gibt.

Das kath. Gemeindehaus ist barrierefrei zugänglich.