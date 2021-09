Das Rudi-Eilhoff-Bildungswerk bietet drei Vorträge zur Entwicklung von Frauenrechten an.

Am 4. Oktober geht es um "Bildung und Rechte der Frau im Wandel der Zeit", am 11. Oktober um "Erziehung und Entwicklung der Mädchen" und am 18. Oktober "Sexismus und Diskriminierung der Frauen". Die Veranstaltungen können separat gebucht werden. Sie finden jeweils um 15 Uhr in den ZWAR-Räumen, Steinhammerstr. 3, statt. Anmeldungen sind erforderlich unter Tel. 617940 oder E-Mail: VRomberg@DGB-Bildungswerk-NRW.de.