Eigentlich findet am Donnerstag d. 26. November wieder ein Treffen der "Selbsthilfegruppe Pflegende Angehörige" im Spick-in, Spickufer 10, Dortmund- Dorstfeld, statt.

Jedoch musste wieder mal der Standort geschlossen werden. Zum Schutze der Teilnehmer, aber auch vor allem zum Schutze der zu Pflegenden.

Die Gruppenmitglieder bleiben in Kontakt. Auch Interessierte sollen jedoch die Möglichkeit bekommen sich zu entlasten und über die Selbsthilfegruppe zu informieren.

Denn pflegender Angehöriger zu sein kostet Zeit, Kraft und häufig nimmt man sich keine Zeit für einen Austausch. Dieser kann jedoch sehr hilfreich für den Alltag sein.

In der Selbsthilfegruppe tauschen wir uns aus. Haben ein offenes Ohr für Sorgen und Wünsche. Wir können so Erleichterung finden und, aus der Gruppe nehmen wir auch mal einen Tip für den Alltag mit.

Damit auch Interessierte zu Zeiten von Corona die Gelegenheit bekommen sich persönlich zu informieren bietet die Gruppenleitung der SHG in Dortmund- Dorstfeld an telefonisch Kontakt zu ihr aufzunehemen und ein erstes Gespräch zu führen.

Eingeladen ist jede/r der einen Angehörigen pflegt, der pflegende Angehörige begleitet, aber auch Menschen, deren Angehöriger inzwischen in einem Altenheim lebt oder verstorben ist.

Ort des Treffens ist normalerweise der Quartierstreff "Spick-In", Spickufer 10 in Dortmund- Dorstfeld. Die Gruppenleitung Fr. Heike Wollmann-Zintel ist unter der Telefonnummer 0152- 21843178 zu erreichen.