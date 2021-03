Zwischen Dorstfeld und Westentor: Wegen der Erneuerung von Gleisen im Bereich der Haltestelle „Dorstfeld Betriebshof“ kommt es zwischen Samstag, 13. März, und Freitag, 26. März, auf der Stadtbahnlinie U43 (Dorstfeld – Wickede) zu Einschränkungen.



Zwischen den Haltestellen „Dorstfeld Betriebshof“ und der Haltestelle „Westentor“ finden keine Fahrten der U43 statt. Fahrgäste können jedoch an der Haltestelle „Westentor“ in die Linie U44 (Westfalenhütte – Marten) umsteigen, die auf dem selben Streckenabschnitt unterwegs ist. DSW21 nimmt für diese Maßnahme rund 530.000 € in die Hand.