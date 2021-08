Beim zweiten Vortrag mit dem Motto: „Haben Sie vorgesorgt“ ging es diesmal um die Patientenverfügung und die Notfalldose. Die Veranstaltung im Videochat wurde als Gemeinschaftsveranstaltung der Seniorenbüros Hombruch und Mengede zusammen mit dem Nachbarschaftstreff Menglinghausen durchgeführt.



Mit einer Patientenverfügung kann festgelegt werden, welche medizinischen Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, wenn man nicht mehr in der Lage ist, selbst entscheiden zu können. "Es ist hilfreich, Wünsche für Behandlungsoptionen mit Ihrer Vertrauensperson zu besprechen, damit in Fällen, in denen Sie nicht mehr für sich selber entscheiden können, dieser Bevollmächtigte ihre Wünsche in Ihrem Sinne vertreten kann“, erläutert Detlef Masan vom Seniorenbüro Hombruch.

Infos für Rettungskräfte



Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde die Notfalldose vorgestellt. „Mir liegt dieses Thema besonders am Herzen“ begeistert sich Ulrike Klotz vom Seniorenbüro Mengede. „So ein einfaches Hilfsmittel, das im Notfall die Rettungskräften mit Informationen zum Gesundheitszustand ausstattet. Hierdurch kann die richtige Hilfe schneller erfolgen und hilft so Leben zu retten“, berichtet sie weiter. Eine Notfalldose ist z.B. in Apotheken erhältlich.