Bereits zum siebten Mal zeigt die bundesweit einzigartige Bildungsreihe TalentTage Ruhr jungen Menschen, was das Ruhrgebiet in Sachen Nachwuchsförderung zu bieten hat. HELLWEG engagiert sich mit einer Berufsorientierungsveranstaltung unter dem Titel „Sprung ins Berufsleben“. „Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Thema bei HELLWEG und Teil unserer Unternehmenskultur. Die TalentTage Ruhr bieten uns die Möglichkeit, mit jungen Talenten ins Gespräch zu kommen und das Interesse an einer Ausbildung in einem zukunftsorientierten Bau- und Gartenmarktunternehmen zu wecken. Eine Ausbildung bei HELLWEG bietet eine solide Grundlage, auf der die weitere Karriere aufgebaut werden kann“, so Marktleiterin Claudia Frenke.

Am 24. September hatten 15 Schülerinnen und Schüler des Werkstatt Berufskollegs in Unna beim Besuch des Bau- und Gartenmarktes an der Borussiastraße 88 in Dortmund-Kley die Möglichkeit, sich praxisnah über die Ausbildung bei HELLWEG zu informieren. Die Voraussetzungen für eine Ausbildung bei HELLWEG, Informationen zur abwechslungsreichen Ausbildung zu Kaufleuten im Einzelhandel sowie Weiterbildungsangebote und Karriereperspektiven wurden ausführlich erläutert. Vor allem aber vermittelten Marktleiterin Claudia Frenke und ihr Team den Schülerinnen und Schülern einen Eindruck davon, dass bei HELLWEG besonderer Wert auf einen starken Teamzusammenhalt gelegt wird.

Jetzt bewerben! Mehr Informationen und aktuelle Stellenangebote für Ausbildung und duales Studium unter: karriere.hellweg.de

Über die TalentTage Ruhr:

Die TalentTage Ruhr 2020 finden vom 16. bis 26. September 2020 statt. Im Rahmen der TalentTage Ruhr entdecken junge Menschen vom Kindergarten- bis zum Hochschulalter ihre Fähigkeiten und erweitern ihren Horizont für berufliche Möglichkeiten. Trotz der aktuellen Corona-Situation engagieren sich mehr als 100 Hochschulen, Unternehmen, Kommunen, Kreise, Vereine, Verbände, Kammern und viele weitere Institutionen aus dem gesamten Ruhrgebiet während der TalentTage Ruhr gemeinsam im Bereich der Bildungs- und Nachwuchsförderung. Mit gut 200 Veranstaltungen erzielen sie eine enorme regionale und überregionale Aufmerksamkeit. Mehr Informationen: talenttageruhr.de