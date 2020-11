Jobsuchende wünschen sich einen Top-Arbeitgeber. Welche Unternehmen sich als Arbeitgeber ein besonders positives Image in der Bevölkerung verdient haben, hat das Analyse-Institut ServiceValue in Kooperation mit der Zeitung Welt in der großen bundesweiten Untersuchung „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ erhoben. Die Auszeichnung ist ein wissenschaftlich belastbarer Qualitätsnachweis für Unternehmen und kürt die attraktivsten Arbeitgeber. HELLWEG konnte in der Befragung unter 820.000 Bürgerinnen und Bürgern überdurchschnittlich abschneiden. Das Bau- und Gartenmarktunternehmen hat das Gütesiegel „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ mit dem höchsten vergebenen Grad, einer sehr hohen Arbeitgeber-Attraktivität, erhalten.

Für Marktleiter Marco Jorge de Jesus Santos vom HELLWEG Markt an der Hannöverschen Str. 56 in Dortmund-Wambel spiegelt sich im positiven Image von HELLWEG in der Bevölkerung die täglich gelebte Unternehmenskultur wider: „Ein positives Arbeitgeber-Image wirkt erst dann nachhaltig, wenn es durch die Erfahrungen der Mitarbeiter untermauert und von ihnen weitergetragen wird. Dass die Attraktivität von HELLWEG als Arbeitgeber mit der Auszeichnung ‚Deutschlands Beste Arbeitgeber‘ nun auch offiziell bestätigt worden ist, freut uns sehr. Gerade als mittelständisches, inhabergeführtes Familieneinzelhandelsunternehmen ist HELLWEG sehr attraktiv, da unsere Kultur und mittelständische Größe es uns erlaubt, individuell auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen – zum Beispiel hinsichtlich der Karriereplanung.“

HELLWEG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter in 97 Bau- und Gartenmärkten und der Unternehmenszentrale, davon sind zehn Prozent Auszubildende. In diesem Jahr wurden 79 neue Auszubildende und dual Studierende im Team willkommen geheißen. Das Familienunternehmen überzeugt durch eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre sowie flache Hierarchien, in denen Führungskräfte, Mitarbeiter und Auszubildende eng und gleichwertig zusammenarbeiten. HELLWEG bietet ein vielfältiges Weiterbildungsangebot. Bedarfsorientierte Trainingsprogramme fördern den Nachwuchs gezielt, um auch Führungspositionen so oft wie möglich aus den eigenen Reihen zu besetzen. So sind bereits einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Auszubildende oder im Verkauf gestartet sind, heute als Markt- oder Distriktleiter tätig. Bei HELLWEG können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und das Unternehmen aktiv mitgestalten.

Mehr Informationen und aktuelle Stellenangebote unter: karriere.hellweg.de