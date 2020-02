Nach getaner Arbeit beim 49. Repair Cafe in Nette luden Pfarrerin Renate Jäckel (Ev. Noah Kirchengemeinde) und Thomas Brandt (Seniorenbüro Mengede) am Freitag, 31. Januar zum Dankeschön-Essen für die vielen Reparaturstunden im vergangenen Jahr ein.

23 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen genossen im Kath., Gemeindehaus Nette, Friedrich Naumann Str. 9 ein warmes Büfett aus der Küche des Seniorenhauses Hausemannstift und verabschiedeten zugleich Thomas Brandt, der ab Februar seine Aufgaben komplett im Seniorenbüro Brackel wahrnehmen wird. Seine Kollegin und Nachfolgerin Ulrike Klotz nahm die Gelegenheit wahr, sich den Mitarbeiter*innen vorzustellen und konnte an diesem Nachmittag und Abend erste Kontakte knüpfen. Gemeinsam mit Claudia Schroth (Aktionsraumbeauftragte für Nette) und Renate Jäckel wird sie zukünftig die organisatorischen Aufgaben rund um den Anmeldebereich, Gewinnung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Repair Cafe Nette durchführen.

Insbesondere neue Gesichter sind herzlich willkommen und werden schnell im Repair Cafe Nette integriert.

Repariert wurde selbstverständlich auch:

Von den 45 vorgestellten Geräten konnten 28 wieder sofort vor Ort repariert werden, in 8 weiteren Fällen kann ein Ersatzteil und ein späterer Einbau zum Erfolg führen. Lediglich in 8 Fällen wissen die Besitzer*innen nun, dass ein Neukauf nötig ist.

Auch das Spendenschwein war zufrieden, blieben doch nach Abzug aller Auslagen noch knapp 135 Euro übrig, mit denen Werkzeuge und Verbrauchsmittel für die nächsten Repair Cafes angeschafft werden können.