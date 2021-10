Eine Pflegebedürftigkeit schleicht sich im Alter in der Regel nach und nach ein und Betroffene können sich entsprechend darauf einstellen. Nach einem Unfall oder infolge eines Sturzes, Herzinfarkts oder Schlaganfalls kann ein Pflegefall aber auch ganz plötzlich eintreten. Angehörige müssen reagieren und fühlen sich oft überfordert.

Von einem auf den anderen Moment verändert sich auch ihr Leben – vor allem dann, wenn sie selbst die Pflege eines Angehörigen übernehmen wollen. Hausnotruf, Pflegegrad, ambulanter Dienst – es gibt jede Menge neuer Begriffe, Informationen und Ansprechpartner. Es ist schwer, einen Überblick zu gewinnen. Informiert zu sein ist aber wichtig.

Info-Veranstaltung

Am Mittwoch (27.10.) um 14 Uhr lädt das Seniorenbüro Lütgendortmund zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung zum Thema „Was leistet die Pflegeversicherung“ ein. Natalia Rahm und Holger Maßmann bieten eine Übersicht zu den verschiedenen Leistungen der Pflegeversicherung an. Es geht um die Fragen: Welche Wege müssen beschritten werden um Leistungen zu erhalten? Was ist bei der Begutachtung des hilfsbedürftigen Menschen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) zu beachten? Welche Leistungen stehen den Pflegebedürftigen zu? Sie erfahren, wie sich Pflegende über Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege entlasten können und auf welche sonstigen Leistungen die sogenannte „Pflegeperson“ Anspruch hat.

Im Saal des Begegnungszentrums

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet im großen Saal des städtischen Begegnungszentrums Lütgendortmund, Werner Str. 10 (3. Etage), statt, der barrierefrei zugänglich ist. Aufgrund der Pandemie wird der Vortrag unter Wahrung aller Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften durchgeführt. Alle Teilnehmenden sollten geimpft, genesen oder getestet sein. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis und die entsprechenden Nachweise mit. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist bis zum Montag (25.10.) im Seniorenbüro Lütgendortmund unter Tel. 50 296 70 oder E-Mail seniorenbuero.luetgendortmund@dortmund.de erforderlich.