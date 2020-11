Nicht den Kopf hängen lassen, sondern die Beine in die Hand nehmen und vorbeikommen: Auch wenn die DASA Arbeitswelt Ausstellung im Dezember weiter geschlossen bleibt, bietet sie nun einen "Adventskalender to go" an. Dahinter verbergen sich 24 verschiedene Überraschungen zum Mitnehmen für die 24 Vorweihnachts-Tage in dieser ungewöhnlichen Adventszeit. Los geht es am 1. Dezember.



Weil die Mitnahme-Wundertüten, die seit Schließung im November jeden Donnerstag vor dem DASA-Eingang hängen, so gut angekommen sind, geht die Aktion jetzt in die nächste Runde.

Vor der Tür steht in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ein hölzerner Weihnachtsbaum, der mit kleinen Tüten behängt ist. DASA-Mitarbeiterin Iris Waltking bestückt sie täglich mit anderen Bastelideen für zu Hause: vom Wäscheklammerengel über eine Strohhalmrakete bis hin zum Schlittenausschnittbogen. Passanten können sich im Vorbeigehen und kostenlos eine Tüte abholen. So lange der Vorrat reicht und in "haushaltsüblichen" Mengen. Sich zu Hause freuen ist nämlich weiter erlaubt.