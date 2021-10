Die Stiftung help and hope freut sich über großes Interesse an ihren hauseigenen Veranstaltungen auf Gut Königsmühle. Sowohl der Laternenumzug als auch die Nikolausaktion sowie die acht Termine fürs Weihnachtsbacken waren nach dem Wochenende ausverkauft, nachdem der Kartenverkauf erst am Freitagmorgen gestartet war.



„Die große Nachfrage hat uns selbst überrascht“, sagt Sandra Heller, Vorstandsvorsitzende der Stiftung help and hope. Ein Grund ist sicherlich, dass aufgrund von Corona das Veranstaltungsangebot für Eltern und Kinder in der Region immer noch gering ist. „Nachdem zuletzt so viele Events ausfallen mussten, sind wir sehr glücklich darüber, dass das Leben auf unserem Gutshof zurück ist und wir – wenn auch mit größerem Aufwand – wieder zu Events einladen können“, so Heller. Sie freue sich zudem, dass der Gutshof in Dortmund-Mengede immer bekannter werde und sich die vielen tollen Aktionen offenbar herumsprechen.

Spielplatz und Landcafé

Eltern und Kinder können Gut Königsmühle aber auch unabhängig von den Veranstaltungen besuchen. Der große Spielplatz ist außerhalb der Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags und freitags sowie samstags und sonntags ist auch das Landcafé kleiner König geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Website zu finden: www.helpandhope-stiftung.com