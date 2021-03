Nach rund vier Monaten Zwangspause öffnet die DASA Arbeitswelt Ausstellung am 22. März wieder ihre Pforten - und das mit einem ganz aktuellen Thema: Mit "Heilen und Pflegen" widmet die DASA der "Gesundheit im Gesundheitswesen" eine Dauerausstellungsfläche von knapp 1000 Quadratmetern.

Ob beim Untersuchen, Retten, Operieren, Therapieren oder Pflegen -"Care-Arbeit" ist nah am Menschen und enorm vielschichtig. Umso wichtiger ist es, für die Menschen gesunde und sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für die Gesundheit Sorge tragen.

Die Besucher sollen hautnah erfahren, welche Fähigkeiten und Kompetenzen Care-Arbeitende benötigen, um ihre systemrelevanten Jobs auszuüben. In jedem Ausstellungsbereich gibt es ungewöhnliche Mitmach-Stationen. Wer mag, testet seine Geschicklichkeit in Sachen Gallen-OP. Modelle von allerlei Viren, ein Wimmelbild zu einem Rettungsmanöver oder spielerische Elemente wie etwa ein Rettungstöne-Quiz sorgen für eine vielfältige Vermittlung.

"Künstliche Intelligenz"



Ab November könnte es dann ziemlich smart werden. Die DASA zeigt die nächste Sonderausstellung zur "Künstlichen Intelligenz". Fünf große Themenbereiche ranken sich um lernende Computer-Technik in Heim und Freizeit, auf der Arbeit, in der Stadt, beim Umgang mit Daten oder in der Gesellschaft generell. Die Macher planen interaktive Module zu Smart Home, Smart City, Smart Work, Smart Security und Smart Society.

Präsentation als Medienmix



In einem Medienmix aus Texten, Objekten, Medienstationen und Hands-Ons dürfen sich die Ausstellungsgäste auf spannende und interaktiv präsentierte Informationen rund um ein Thema freuen, das viele vor allem unbewusst bewegt. Atmosphärisch und sinnlich erfahrbar nähert sich die knapp 800 Quadratmeter große Ausstellung der Ambivalenz der schönen neuen Datenwelt. Die Ausstellung soll außerdem im Anschluss an ihre Premiere in der DASA im November 2021 ab Mitte 2022 durch Europa wandern.

Regeln für den DASA-Besuch

Die DASA gewährt freien Eintritt und ist ab dem 22. März von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Neu ist, dass sich alle Besucher zuvor beim DASA-Besucherservice per Telefon unter der Rufnummer 0231-90712645 oder via E-Mail unter besucherdienst-dasa@baua.bund.de eine Buchung mit Zeitfenster sichern müssen.

sichern müssen. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sind Museen verpflichtet, personalisierte Tickets ausstellen, damit die Kontakte der Besucher dokumentiert sind. Eine Datenspeicherung über mehr als vier Wochen erfolgt nicht.

Für den Besuch gibt es drei Zeitfenster: Montag bis Freitag: 9 bis 11.30 Uhr, 12 bis 14.30 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr. Am Wochenende besteht die Auswahl zwischen 10 bis 12.30 Uhr, 13 bis 15:30 Uhr und 15.30 bis 18 Uhr.

Der Zutritt in die DASA erfolgt über eine ausgedruckte Buchungsbestätigung. Jeder Gast erhält außerdem ein farbiges Bändchen, das "sein" Zeitfenster kennzeichnet. Nach dessen Ablauf ist die DASA-Zeit leider beendet.

Die DASA öffnet auch ihre Kinderbaustelle wieder. Hierfür sind gesonderte Zeitfenster zu buchen.

Außerdem finden Führungen im schulischen und beruflichen Zusammenhang und mit einer Gruppenstärke von bis zu zehn Personen statt.

Kindergeburtstage, Workshops und Veranstaltungen sind weiter auf Eis gelegt.

Auch das DASA-Bistro ist nicht auf, die mitgebrachte Stulle kann aber an ausgewiesenen Stellen verzehrt werden.

Alle weiteren Schutz- und Hygienemaßnahmen wie das lückenlose Tragen medizinischer Masken und die Abstandsregelungen gelten weiterhin.

Alle Details unter www.dasa-dortmund.de