Im Rahmen des Emscher-Umbaus hat die Emschergenossenschaft den Roßbach renaturiert. Dabei wurden auch bisher gesperrte Betriebswege geöffnet - und auch ein Rastplatz angelegt.

Die ökologische Umgestaltung des Roßbachs tangiert vor allem Huckarde, das im Süden das Emscher-Nebengewässer berührt. Im Kontext der Kooperation „Gemeinsam für das Neue Emschertal“ mit dem NRW-Städtebauministerium ging die Emschergenossenschaft die Frage an, wie der Gewässerfreiraum einen größtmöglichen Nutzen für das umliegende Huckarder Quartier bieten könnte.

Betriebswege zugänglich gemacht



Auf Grund der Gefahr unvorhersehbarer Flutwellen wird zwar das Gewässerprofil selbst weiterhin nicht betreten werden können, weite Abschnitte der Betriebswege sind aber wie jüngst im November geöffnet worden. In die Planung der neuen Wegeverbindung im idyllischen Gewässergrünzug zwischen Roßbachstraße und Brunsbergweg wurden die Menschen aus Huckarde aktiv eingebunden.

Neuer Rastplatz mit Bachbalkon



So wurde ein neuer Rastplatz gemäß den Wünschen und Anforderungen der St. Urbanus-Gemeinde sowie der benachbarten Urbanus-Grundschule um weitere Sitzmöglichkeiten, einen kleinen Platz sowie einen Bachbalkon erweitert. Schule und Gemeinde freuen sich bereits darauf, in Zukunft die Örtlichkeit als Grünes Klassenzimmer bzw. als Freiluft-Kirche nutzen zu können. Naschhecken aus Himbeerstöcken versüßen dabei den Aufenthalt.

Skulpturen und Bienengarten geplant



Die Gestaltung des Wegeumfeldes mit Skulpturen der Schülern musste aufgrund der Corona-Lage in das kommende Jahr verschoben werden. An der Müllerstraße wird es darüber hinaus im kommenden Jahr „summen“: Noch in diesem Winter plant die Gustav-Heinemann Gesamtschule hier ihren Lehrbienenstand, den Huckarder Bienengarten, zu beziehen.