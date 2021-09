„Musik im Amtshaus“ startet in die neunte Spielzeit. Die beliebte Konzertreihe legt nach der Corona bedingten Pause wieder los.



Am Samstag (25.9.) um 19.30 Uhr ist die vielfach ausgezeichnete französische Pianistin Aurélie Namont zu Gast in Mengede. Mit ihrem Programm „Metamorphosen“ wird sie die Besucher in die Welt der Klangverwandlungen vor zwei Jahrhunderten entführen. Die Gäste können sich auf Klangimpressionen in den Werken u. a. von Debussy, Chopin oder Fauré freuen.

2-G-Regel für Besucher

Eine Konzertteilnahme ist nur für den 2-G-Personenkreis (geimpft oder genesen) möglich. Eintritt: VVK 12 € / AK 15 €. Vorverkauf: Buchhandlung am Amtshaus, Am Amtshaus 8, Telefon: 339966. E-Mail: info@buchandlung-am-amtshaus.de.